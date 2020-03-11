Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı
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Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:57
Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda alınan önlemler artırıldı. İlçenin Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısında hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep edilen termal kamera geçen hafta cumartesi günü takıldı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personele koruyucu maske ile ekipmanlar dağıtıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asıldı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, gemiye çıkarak yolcuları kontrol etti. Yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formlar incelendi. Personelin onayının ardından aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 33 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında evcil hayvanların da bulunduğu yolcular, termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli bir şekilde pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.Öte yandan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği öğrenildi. Geçen yıl deniz yoluyla yaklaşık 500 bin turistin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 30 bin kişinin günü birlik geldiği de kaydedildi.

Kaynak: DHA

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