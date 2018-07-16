Marmaris Demokrasiye Sahip Çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi bulunduğu ve suikast girişimine maruz kaldığı Marmaris'te binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ile demokrasisine sahip çıktı.

Muğla Valiliği ve Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlüğünce düzenlenen etkinliğin yürüyüşüne, Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ak Parti ve MHP İl Başkanları ile binlerce vatandaş katıldı. Mehter Takımı eşliğinde Adliye kavşağında başlayan yürüyüş esnasında Marmaris'te tatillerini geçiren yabancı turistler yürüyüşe büyük ilgi gösterdi. Yabancı turistler ellerinde cep telefonları ile o anı görüntülediler.

Gece saat 09.00'da başlayan yürüyüş bir saat sürdü. Katılımcılar zaman zaman tekbir getirirken, 'Şehitler Ölmez vatan bölünmez" 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanında sona eren etkinlik sonrası sinevizyong österimi, Kur'an-ı Kerim timaveti ve dua okunmasının ardından konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. O gece tarihi konuşmasını yaparak milletimizi hain darbe girişimine karşı sokaklara davet etti. Marmaris ve Muğlalı hemşehrilerim o gün kendilerine yakışanı yaptı ve Cumhurbaşkanımızın kaldığı otelin çevresinde adeta etten bir duvar ördü. Liderine, Başkomutanına, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı" dedi.

Ak Parti Milletvekili Yavuz Demir ise çok yoğun duyguların yaşandığı bir gecede olduklarını belirterek, "Aynı anda hem hüznü, hem de zafer coşkusunu yaşıyoruz. O gece şehit düşen kahramanlarımız bu milletin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ikinci yılında olduklarını belirterek, "Milletçe demokrasi zaferine dönüştürdüğümüz hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve canlı tutmak üzere yine bir aradayız, yine meydanlardayız. 15 Temmuz demokrasi zaferinde Marmaris'in çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü darbeye direniş Marmaris'te başlamıştır" dedi. - MUĞLA