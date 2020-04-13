Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi - Haber
Marmaris, Muğla, Yerel

Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi

Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi Marmaris yine en çok ceza kesen ilçe oldu Muğla'nın Marmaris ilçesinde, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye Hıfzıssıhha genelgelerine ve...

13.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:39
Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi

Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi

Marmaris yine en çok ceza kesen ilçe oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye Hıfzıssıhha genelgelerine ve Kabahatler Kanunu'na göre kurallara uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 78 bin lira para cezası kesildi.

Cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında 31 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından 92 bin nüfuslu Marmaris neredeyse ıssız kente döndü. Yollardaki araç sayısı, sokaklarda insan yoğunluğu bitme noktasına gelirken, meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. Yasaktan istisna tutulan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, yasağı ihlal edenlere de para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağının denetimini sağlamak için görev yapan polisler, birçok noktada uygulama noktası kurdular yayalara ve araçlara kimlik kontrolü yaptılar. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin dışında bir kişiye alkollü araç kullanmaktan başka bir kişiye de izinsiz dron( insansız hava aracı)uçurmaktan da ceza kesildi. Marmaris'in Armutalan mahallesinde yeni aldığı dronu denemek için uçurduğunu beyan eden 30 yaşında ki Tugay B. Sokakta devriye gezen polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarının ardından dron u indiren vatandaş hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150 lira kesildi. Sivil Havacılık yönetmeliğine aykırı davranıştan ve izinsiz dron uçurmaktan da hakkında tutanak düzenlenip sevk edildi. Sivil havacılık yönetmeliğine göre kayıtsız, belgesiz ve izinsiz uçurulan 500 gramın üzerinde ki dron cihazı için toplamda 30 bin liraya yakın para cezası kesilebileceği öngörüldü.

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Marmarisliler sokağa çıktı. En çok yığılma gece 02.00 a kadar açık olan marketlere oldu.

Sokağa çıkma yasağına müzik stüdyosunda yakalanan Dj. Mesut C (29), "2 gün stüdyodan çıkmadım şimdi hemen evime gidip hayvanlarımı besleyeceğim aklım onlarda kaldı, izolasyonumuza evde devam edeceğim" dedi.

Yasağın bitmesine dakikalar kala meydanlarda Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hazır bulundu. Devriye gezen polisler megafonla, "Değerli vatandaşlarımız lütfen eviniz de kalın, dışarı çıkacak olanlar sosyal mesafeye dikkat edin" diyerek anons geçtiler.

Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haber
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haber
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haber
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ebru Polat Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Marmaris'de sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 78 bin TL para cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:15:38. #1.14#
title