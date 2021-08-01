Marmaris Datça yolu ne zaman açılacak? Marmaris Datça yolu açık mı?
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Marmaris Datça yolu ne zaman açılacak? Marmaris Datça yolu açık mı?

Marmaris Datça yolu ne zaman açılacak? Marmaris Datça yolu açık mı?
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Ülkemizde yüzden farklı noktada devam eden yangınlar sebebiyle bazı yollar ve bölgeler ulaşıma kapatıldı. Marmaris Datça yolu ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı da aratılanlar arasında yer alıyor. Marmaris Datça yolu açık mı?

Marmaris Datça yolu ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Marmaris Datça yolu açık mı?

MARMARİS DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi: Önemli duyuru! Yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştır.

MARMARİS DATÇA YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Marmaris Datça yolu yangınlar sebebiyle henüz ulaşıma açılamıyor.

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