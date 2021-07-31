Marmaris Datça yolu kapandı
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Marmaris Datça yolu kapandı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris Datça yolu kapandı Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Marmaris Datça yolu kapandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı
Marmaris Datça yolu kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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