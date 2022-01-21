Marmaris, Datça ve Bodrum'da karne heyecanı yaşandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.

Marmaris ilçesinde 83 özel ve resmi eğitim kurumunda, 14 bin 890 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte bin 251 öğretmende tatile girecek.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa öğrenci, öğretmen ve velilere mesaj yayımladı.

Kısa mesajında, öğrencilerin tatilde test çözmelerinin yanı sıra kendilerine vakit ayırmalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti.

Datça'da 2 bin 987 öğ­ren­ci ve 234 öğ­ret­men tatil se­vin­ci ya­şa­dı.

Sö­mestr ta­ti­li ne­de­niy­le, Reşadiye İlk/Ortaokulunda karne da­ğı­tım tö­re­ni dü­zen­len­di. 2021-2022 Eği­tim Öğ­re­tim yılı 1. dönem ka­pa­nış tö­re­ni­ne İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bülent Aldal, Şube Mü­dü­rü Erdoğan Başar, Reşadiye Okul Müdürü Hasan Tamcan, yö­ne­ti­ci­ler, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci ve öğ­ren­ci ve­li­le­ri ka­tıl­dı.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­masında şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lı­nın 1. dö­ne­mi­ni ta­mam­la­ya­rak ta­ti­le giren ve karne he­ye­ca­nı­nı ya­şa­yan ge­le­ce­ği­mi­zin ışığı ve bi­ri­cik umu­du­muz sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, on­la­rı bi­li­min, aklın ve in­san­lı­ğın ışı­ğıy­la do­na­tan kıy­met­li öğ­ret­men­le­ri­mi­zi, des­tek, ilgi ve en önem­li­si sev­giy­le üze­ri­ne tit­re­ye­rek pırıl pırıl ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ren sev­gi­li aile­le­ri­mi­zi kut­lu­yo­rum. Önü­müz­de­ki eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de et­ki­li bir iş bir­li­ği ve ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği­ne inan­cım­la güzel bir tatil ge­çir­me­ni­zi di­li­yo­rum. ?Okulla­rı­mız 7 Şubat'ta siz­ler için hazır ola­ca­ktır. Kovid-19 ted­bir­le­ri­ne uya­rak sağ­lı­ğı­nı­zı ko­ru­ma­yı unut­ma­yın."

Bodrum ilçesinde de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 107 okulda 30 bin 90 öğrenci karne sevinci yaşadı.