Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Datça-Marmaris kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı tek şeritten sağladı.
Ekiplerin yolu temizleme çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan