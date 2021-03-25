Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
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Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

Datça-Marmaris kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı tek şeritten sağladı.

Ekiplerin yolu temizleme çalışması sürüyor.

Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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