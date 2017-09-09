Marmaris Darbe Girişimi Davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: "Su O Kadar Bulanık Ki" (3)

DURUŞMA TAMAMLANDI



Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gündür savunma yapan tutuklu sanık binbaşı Şükrü Seymen, "İddianamenin ahlaklı bir şekilde hazırlandığına inanmıyorum. Ülkemde hukuk kokmuştur. Üstte oturanları altta göreceğim. Yapmadığım suçtan ceza alırsam, bunu tezgahlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Allah onları bu dünyada malsız bıraksın" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Söylediklerin haddini aşıyor. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Kendine çeki düzen ver, savunmana son vereceğim. Türkiye'de hukuk olmazsa sen burada rahat konuşamazsın" dedi.



SÖNMEZATEŞ; 13 YAŞINDAKİ KIZIM CİNSEL TACİZE UĞRADI



Seymen'in savunmasını tamamlamasının ardından söz almadan ayağa kalkan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, "13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun" demesi üzerine salon karıştı.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sandalyeleri tekmeleyerek bağıran Sönmezateş'i duruşma salonundan attı. Darbeci askerlerin birbirlerine 'ahlaksız' ithamında bulunması üzerine Baştoğ, sanıklardan Sönmezateş ile yarbay Davut Uçum'u 1 oturum, üsteğmen Mehmet Demir'i ise karar oturumuna kadar duruşmalardan men etti. Sanıklar, jandarma tarafından salondan çıkartıldı.



AVUKATI; CEZAEVİ GÖREVLİLERİ KIZIN İÇ ÇAMAŞIRINI DA ÇIKARMIŞ



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un olayları zapta geçirmesi sırasında araya giren Sönmezateş'in avukatı Nevre Hükkamoğlu, "Cezaevi görevlilerinin müvekkilimin kızının iç çamaşırını çıkardığını da ekleyin" dedi. Baştoğ, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekteğini söyledi.



Duruşmaya 11 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da, pilot albay Zeki Göçmen'in esasa ilişkin savunması ile devam edilecek.