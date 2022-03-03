Marmaris Danimarka'nın "Ferie For Alle" turizm fuarında tanıtıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Danimarka'nın Herning şehrinde 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen "Ferie For Alle" isimli turizm fuarında "Dünyanın İncisi" sloganıyla Marmaris'in tanıtımı yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO)'dan yapılan açıklamada, İskandinav pazarının önemli turizm fuarlarından "Ferie For Alle"de MTO, Marmaris Belediyesi ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜROFED'in katkılarıyla destinasyon tanıtımı yapmak için uzun yıllar sonra yer alındığı belirtildi.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, MTO Yönetim Kurulu üyesi Özgecan Çetinkaya, MTO Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü ve Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi İdris Uçar'ın görev aldığı Marmaris standının, Türkiye'den katılan tek destinasyon tanıtımı yapılan stant olduğu kaydedildi.

İskandinav ülkelerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm tur operatörleri, seyahat acenteleri ve havayolu firmalarının yer aldığı ve 3 gün süren fuarda Marmaris'i temsil eden heyetin çeşitli toplantı ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

Fuar sırasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlarla geri dönüldüğü belirtilen açıklamada, 2022 turizm sezonu ve sonrası için İskandinav pazarında artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, tur operatörü ve havayolu yetkililerinin katılımıyla ekim ayı sonunda yaptıkları görüşmelerin olumlu neticelerinin yansıdığını aktardı.

Corendon Airlines ve SunExpress'in mevcut uçuşlarına Kopenhag-Dalaman hattında haftada 3 sefer ilave ettiğini anlatan Ayhan, "Danimarka fuarı da Dalaman'a arz edilen koltukların satışı konusunda artış sağlayacak. İskandinav pazarını tekrar canlandırmak için bundan sonraki dönemde de çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ise, fuar süresince Marmaris standına gösterilen yoğun ilgi karşısında İskandinav pazarının Marmaris'i çok özlemiş olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Türkiye'den tek katılım gösteren bölge olduklarına dikkati çeken Deliveli, şöyle devam etti:

"İskandinav pazarına verdiğimiz öncelik ve önemin farkında olan tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin firma sahipleri ve üst düzey yöneticileri, bölgemize ağırlık vereceklerini belirttiler. Standımızı ziyaret eden İskandinavların ise geçmişte Marmaris'i birçok kez ziyaret ettiklerini ve yeni uçuşlarla tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını duymak bizleri heyecanlandırdı. Aradan seneler geçse de Marmaris, ziyaretçilerinin aklında hep güzel anılar ve deneyimler bırakmış. Bunun bilinciyle bölgemiz otelcilerinin de desteğiyle beraber İskandinav pazarında çok kısa sürede geçmişteki ziyaretçi sayılarına ulaşacağımıza inanıyorum."