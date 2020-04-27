Marmaris Çarşı grubundan 100 aileye gıda paketi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda paketi ulaştırdı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda paketi ulaştırdı.

Marmaris ilçesindeki Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi 100 aileyi belirledi. Taraftar grubu kendi aralarında para toplayarak, içinde kuru gıda, makarna, konserve, Türk kahvesi, helva, zeytinyağ ve ayçiçeği yağı, margarin, kuruyemiş ile meşrubatlardan oluşan gıda paketi hazırlandı. Hazırlanan 100 tane gıda paketi taraftar grubunun özel araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi. Beşiktaş Marmaris Çarşı Taraftar Grubu Başkanı Dorukhan Durna, "Bu zor günlerimizde birlik ve beraberlik ilişkilerinin güçlenmesi ve paylaşma ayı olan ramazanda sofralarda bizim de bir katkımız olsun dedik. Bizler, gönülden sevdiğimiz takımımıza her zaman destek vermenin yanı sıra, grup üyesi arkadaşlarımızla birlikte paylaşma ve birlik olma duygusunu ön planda tutarak bugünlere geldik. İftar ve sahurunuza canı gönülden katkı koymanın huzuru ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA