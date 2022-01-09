Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu - Haberler
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Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu nedeniyle ilçe genelinde ilginç görüntüler oluştu.

Gece saat 23: 30 sıralarında başlayan dolu yağışı 00: 00'a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.

Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

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