Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinden market denetimi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha uygun, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde rutin olarak yaptığı etiket kontrollerini sıklaştırarak hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, kasa ile fiyat etiketi arasındaki farklar ve satılan ürünlerin son kullanma tarihi denetimlerine devam ediyor. Zincir marketler, süpermarketler ve mahalle bakkallarında kuru gıda, manav, kasap ve içecek reyonlarında etiket denetimi yapan ekipler ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Ekipler 17 zincir market, 34 yerel market ve bakkalda denetim yaptı.

Esnafa ve market yetkililerine 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna ilişkin bilgi veren ekipler, fiyat etiketlerinin tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmasını, fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının farklılık göstermemesi, tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satılmaması gibi konularda işletmeci ve esnaflara uyarılarda bulundu. Kanun ve yönetmeliklere aykırılık tespit edilen iki işletmeye cezai işlem uyguladı. - MUĞLA