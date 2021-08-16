Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
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Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı

Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi, yangın mağduru vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Marmaris Belediyesi, yangın mağduru vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor. Bir yandan hasar tespit çalışmasını yürüten belediye diğer yandan ailelerin öncelikli ihtiyaçlarını gideriyor.

Marmaris yangının yaralarını sarmaya başladı. Hasar tespit çalışmalarına devam eden belediye ekipleri Türkiye'den ve yurt dışından yardımseverlerin ulaştırdığı yardım malzemelerini de vatandaşlara dağıtıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekiplerle birlikte Osmaniye köyüne giderek hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

"Umutsuzluğa yer yok"

"Hasar tespit çalışmalarında ilerledikçe acımızın ne kadar büyük olduğunu daha net anlıyoruz" diyen Belediye Başkanı Oktay, "Hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok. Yaşadığımız çok büyük bir felaket, çok büyük bir acı. Ama her zaman söylediğim gibi Marmaris'in potansiyeli, enerjisi çok güçlüdür. Biz daha yangını söndürür söndürmez soğutma çalışmalarının yanı sıra yaralarımızı da sarmaya başladık. Şu anda Osmaniye köyündeyiz, sağ olsunlar yardımsever vatandaşlarımızın gönderdiği çeşitli destek paketlerini yangında zarar görmüş, mağdur olmuş köylülerimize ulaştıracağız" dedi.

"Eskisinden güzel olacak"

Yanan ormanla ilgili bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlarla görüştüklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Oktay, "Buraların tekrar yeşillenmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Olabilecek en kısa sürede biz yaralarımıza sarıp Marmaris'e belki de eskisinden çok daha güzel hale gelmesi için gerekli her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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