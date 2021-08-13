Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor
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Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor

Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan ağaçlar için gözyaşı döken 86 yaşındaki Mustafa Kılıç'ı ikinci kez ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yüzünüzü bir nebze olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan ağaçlar için gözyaşı döken 86 yaşındaki Mustafa Kılıç'ı ikinci kez ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yüzünüzü bir nebze olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Marmaris Belediyesi, yangın mağduru vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri yardımsever vatandaşların ve kurumların ulaştırdığı ürünlerden hazırlanan gıda paketleri dağıtmanın yanı sıra evlerin durumlarına göre en acil çözüm yolları bularak ihtiyaçları gideriyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekiplerle birlikte giderek hem çalışmaları denetliyor hem de vatandaşların sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyor.

Başkan Oktay ve ekibi dün Bayır köyüne giderek buradaki vatandaşlara yardım kolileri ulaştırdı. Bayır'da evi yananlardan biri olan 86 yaşındaki Mustafa Kılıç'ı yangınlar devam ederken ziyaret eden Oktay, yaşlı adamın yanına bir kez daha uğradı. İlk ziyaretinde 'ağaçlar yandı' diyerek gözyaşlarını tutamayan yaşlı adam yine ağaçlar için gözyaşı döktü. Mustafa Kılıç, belediyenin desteğini görmekten de mutluluk duyduğunu belirterek, "Başkan ve çalışanlar kara gün dostu, hepsi sağ olsun" dedi.

Mustafa Kılıç'ı teselli eden Başkan Oktay ise "Acımız çok büyük ama hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız. Senin ve tüm vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. Oktay daha sonra diğer aileleri de ziyaret etti. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor
Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor
Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor
Marmaris Belediyesi, yangın mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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