Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

21.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:13
Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Marmaris Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı.

Marmaris Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedilerini düşünerek hafta sonu boyunca kedi besleme odaklarına mama dağıttı.

Marmaris Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00'dan Pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedileri unutmadı. Sokaklarda yaşayan kedilerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için ekipler, Marmaris'in birçok noktasında bulunan kedi besleme odaklarına mama dağıtımı yaptı.

Yetkililer tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ederek "Belediyemiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da sevimli dostlarımız için çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarımızdan ricamız kedi besleme noktaları dışında sokaklara gelişi güzel kedi maması bırakmamaları" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mustafa Varank
Magazin Seda Bakan İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:14:31. #1.15#
title