Marmaris Belediyesi'nin tarlalarında patates hasadı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin yaklaşık iki yıldır bölgenin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yaptığı girişimler güzel sonuçlar veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin yaklaşık iki yıldır bölgenin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yaptığı girişimler güzel sonuçlar veriyor. Bir zamanlar atıl vaziyette duran tarlalarında tarım yapan Belediye, yer fıstığı ve zeytinden sonra patatesin de hasadını gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak için yaklaşık iki sene önce çalışmalara başlamıştı. İlk olarak Turgut'ta kendi tarlasına yer fıstığı ekimi yapan belediye ardından zeytin hasadı gerçekleştirmişti.

Yer fıstığı üretilen tarlaya Şubat ayında da patates ekimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Marmaris Tarım Kooperatifi iş birliğiyle yaklaşık 3 dönümlük araziye 750 kilogram 'madeleine' cinsi yemeklik patates eken Belediye bugün de hasadı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen hasat programına CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Marmaris Tarım Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz ve köylüler katıldı.

"Bu topraklar sahipsizdi"

Burada traktörün başına geçerek hasadı başlatan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaklaşık 7 ton ürün beklediklerini söyledi. Oktay, "Sıkça ifade ettiğim gibi ilçemizi sadece turizmle değil tüm unsurlarıyla bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Turizm kenti Marmaris'i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Oktay, "Hep söylüyorum, çok verimli topraklara sahibiz ama bugüne kadar ilgisizlik nedeniyle gün yüzüne çıkartılamamıştı. Ne mutlu ki bizler göreve geldiğimizden beri laf üreten değil iş üreten bir anlayışa sahip olduğumuz için bugün bunun bir örneğini daha yaşıyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak"

Toplanan patatesin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Oktay, diğer köylerde de tarımsal faaliyetlerin hızlanması için fizibilite çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Ben şuna inanıyorum. Bizim bu yaptığımız tarımsal çalışmalar önümüzdeki yıllarda bölgemizi çok daha farklı noktalara taşıyacak. Üreticilerimize örnek olacağımıza, onları teşvik edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu. Programda Marmaris Belediyesi Huzurevi aşçıları tarafından tarladan toplanan pateteslerden kumpir yapılarak davetlilere ikram edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı