Marmaris Belediyesi'ne girişlerde HES kodu sorgulanacak
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Marmaris Belediyesi'ne girişlerde HES kodu sorgulanacak

27.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:54
Marmaris Belediyesi'ne girişlerde HES kodu sorgulanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Marmaris Belediyesi'ne girişlerde, "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Marmaris Belediyesi'ne girişlerde, "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Marmaris Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kararlar çerçevesinde, belediye binalarına 30 Kasım 2020 itibariyle HES koduyla girilecek.

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Söz konusu karar uyarınca belediye binaları girişinde HES kodu kontrolleri yapılarak vatandaşlar içeriye alınacak.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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