Marmaris Belediyesi'ne girişlerde HES kodu sorgulanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Marmaris Belediyesi'ne girişlerde, "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Marmaris Belediyesi'ne girişlerde, "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Marmaris Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kararlar çerçevesinde, belediye binalarına 30 Kasım 2020 itibariyle HES koduyla girilecek.

Söz konusu karar uyarınca belediye binaları girişinde HES kodu kontrolleri yapılarak vatandaşlar içeriye alınacak.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen