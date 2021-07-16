Marmaris Belediyesi'nden bir ilk daha

Marmaris Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirdi. Belediye yeni sözleşmeyle işçilere ilk kez Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda da ikramiye hakkı tanıdı.

Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası ile geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda 14 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak ücret zammı imzalandı. 109 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeyle Marmarisli işçilere ilk kez yeni bir hak tanındı. Buna göre işçiler tıpkı Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda da ikramiye alacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Daha önceki yıllarda dini bayramlarda ikramiye alırdınız. Biz buna Marmaris'te ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nı da ekledik. Ülkemizin kurulduğu günün mutluluğunu ve gururunu bir de bu şekilde yaşamak istedik. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha yad ediyorum" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren öncelikli olarak belediyede alın teri döken, emek harcayan personeli düşündüklerini belirten Oktay, "Tüm belediyelerin büyük sıkıntılar yaşadığı pandemi döneminde dahi maaşları tam olarak ödedik. Bazı belediyeler yarım maaş öderken, kısa çalışma ödeneğine geçerken bizler personelimizin sıkıntı yaşamaması için büyük gayret gösterdik. Maaşları, ikramiyeleri tam olarak ödeminin büyük mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Yine Halk Bankası'yla imzalanan yeni dönem banka promosyonu sözleşmesini de geçen döneme oranla 3 katı rekor fiyatla ve bir defada ödeme şartıyla imzaladıklarını hatırlatan Oktay, "750 personelimize toplam 2 milyon 213 bin 849 lira promosyon ödenmesine vesile olduk. Bugün imzaladığımız sözleşmeyle de kadrolu işçilerimizin hayat şartlarını iyileştirmeye, sosyal olanaklarını iyileştirmeye çalıştık. Bu vesileyle Marmaris için emek harcayan tüm personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayız. Herkesin emeğine sağlık" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı