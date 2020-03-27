Marmaris Belediyesi Korona virüse karşı vatandaşları web sitesi ile bilgilendirmeye başladı Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı halkı bilinçlendirmek için bir web sitesi kurdu.

Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı halkı bilinçlendirmek için bir web sitesi kurdu. "covid19marmaris.com" adıyla kurulan sitede virüs salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatılıp, yapılan çalışmalar aktarılıyor.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte, yıkama, sosyal yardım gibi çalışmalarına devam eden Marmaris Belediyesi bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir kampanya yürütüyor.

Sosyal medya, basın, pankart, afiş yoluyla halkı korona virüsü ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendiren Marmaris Belediyesi bir de özel web sitesi kurdu. "covid19marmaris.com" adıyla kurulan sitede virüs salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatıldı.

Evde kal vurgusunun yapıldığı sitede Marmarislilere hitaben bir yazı da yayınlandı. "Salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz" denilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Yeni tip korona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde hiçbir şekilde hafife alınamayacak çok ciddi bir salgına dönüşmüş durumdadır. Marmaris'te de vakaların görülmesi ve artış göstermesi an meselesidir. Üzerinde durmamız gereken husus Marmaris'e salgının gelip gelmeyeceği değil, ne hızda yayılacağı ve sağlık hizmetleri kapasitesini aşıp aşmayacağıdır. Dolayısıyla en kritik konu zaman kazanmak ve şimdiden alacağımız önlemlerle salgının olabildiğince yavaş seyretmesini sağlamaktır. Bu yönde geniş çaplı kamusal tedbirler alınmış olsa da, siz vatandaşlarımızın göstereceği dikkat, hassasiyet ve iş birliği büyük önem taşımaktadır. Marmaris Belediyesi'nin salgınla mücadele kapsamında farkındalığı artırmak ve sizlerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla geliştirmekte olduğu bu web sitesinde güncellenen bilgi ve duyurulara, alınan önlemlere ve dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilir, bizlerle iletişime geçerek ihtiyaç ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz" - MUĞLA

Kaynak: İHA