Marmaris Belediye'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
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Marmaris Belediye'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

02.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:41
Marmaris Belediye'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Marmaris'te belediyeye ait yüzme eğitimi verilen havuz ile spor salonu ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldı.

Marmaris'te belediyeye ait yüzme eğitimi verilen havuz ile spor salonu ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldı.

Marmaris Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda konuşan Oktay, havaların ısınmasıyla birlikte kentin hareketlenmeye başladığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu.

Tedbirlerin gevşetilmemesini ve kurallara uyulmasını isteyen Oktay, gündemde yer alan birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Bunun ardından norm kadroya ve belediye şirketlerinin yönetim kuruluna üye atamaları oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye hizmetlerinde kullanımı için taşıt alınması, elektronik haberleşme istasyonlarının yer kullanım bedellerinin alınması ve Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri için ücret tarifelerinde değişiklik yapılması maddeleri de oy birliği ile kabul edildi.

Yüzme ve kapalı salon ücretlerinde yüzde 50 indirim

Toplantıda, Kovid-19 salgını kaynaklı alınan önlemler, kanunlar ve genelgeler kapsamında, Mülkiyeti belediyeye ait ve belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan Yüzme Eğitim Merkezi kulvar kullanım ücreti ile Amiral Orhan Aydın Spor Salonu aylık salon kullanım ücretinde yüzde 50 indirim yapılması da oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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