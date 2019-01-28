Marmaris Belediye Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu, CHP'den İstifa Etti (2)

MARMARİS'te Belediye Başkanı Ali Acar, partisi CHP'den istifa etti. CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay ile asil ve yedek toplam 31 yönetim kurulu üyesi de görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Marmaris'in CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Acar, istifasını, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar, kendisi ile birlikte partisinden 1600 üyenin de istifa ettiği söyledi.

İLÇE YÖNETİM KURULU DA İSTİFA ETTİ

CHP Parti Meclisi'nin (PM), Marmaris'te 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermesi tepkilere neden oldu. PM'nin bu kararının ardından CHP Marmaris İlçe Örgütü, bu sabah toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay ile asil ve yedek toplam 31 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partilerinden istifa etme kararı aldı. Karar basın açıklamasıyla kamuoyuna da duyuruldu.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, görevlerinden ve CHP'den istifa etmelerinin gerekçesini; isimlere takılmadıklarını, seçim takvimi öncesi ve seçim takvimine girilen 2,5 aylık süreçte ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmaması olarak açıkladı. Akbay, şunları kaydetti:

"Seçim takvimine girildiğinde ilçe, il ve genel merkezimizde yapılan toplantılarımızda aday belirleme süreci için temayül veya ön seçim yapılmasını üstüne basarak ifade ettik. Bunları birçok kez dile getirmemize rağmen genel merkez tarafından dikkate alınmadı. Antidemokratik kararlar verildi. Dün, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu dahil olmak üzere, mevcut başkan Ali Acar ile seçime girileceği tarafımıza bildirildi ve liste gönderildi. Sabaha karşı Parti Meclisi toplantısında demokratik olmayan yöntemlerle başka bir adayın çıkarıldığını öğrendik. İlçe yönetimimizin iradesini hiçe sayarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Muğla İl Başkanlığı'nın baskısı ile demokrasiye yakışmayan kararlar alınmıştır. Bizim ilçe yönetimi iradesinin hiçe sayılması, antidemokratik kararlar istifa noktasına getirmiştir. Marmaris CHP İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı hem görevlerinden hem de partilerinden istifa etmiştir." - Muğla

Kaynak: DHA