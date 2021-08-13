Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu

Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu arasında yangının yaralarının sarılması noktasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu arasında yangının yaralarının sarılması noktasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent imza attı.

Marmaris'te, yangının hem söndürülmesinde hem de yardımların ulaştırılmasında sivil toplum örgütlerinin büyük katkısı oldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in genel başkanlığını yürüttüğü Ahbap Platformu da bu kurumlardan biriydi. Platform, özellikle Türkiye'den ve yurt dışından yardımsever vatandaşların gönderdiği malzemelerin tasnifinde ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında destek oldu.

Ahbap Platformu Genel Başkanı Haluk Levent de Marmaris'e gelerek hem Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı hem de Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışan ekipleri ziyaret etti. Ziyarette Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu arasında işbirliği protokolü de imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Ahbap Platformu Genel Başkanı Haluk Levent'in imza attığı protokol kapsamında bölgede oluşan zararların karşılanmasında, gelecek yangın riskleri için tedbir almada ve afetten etkilenenlere destek noktasında işbirliği yapılacak.

"Yaraları saracağız"

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Oktay, sivil toplum kuruluşlarının büyük desteğini gördüklerini belirterek, "Sağ olsun Ahbap'taki arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Onların nezdinde tüm gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Haluk Levent ise Ahbap olarak yangın sonrasındaki sürece dahil olduklarını belirterek, "Öncelikle Marmaris'e geçmiş olsun diyorum. Biz Ahbaplar olarak yangınla ilgili duyuruyu yaptıktan sonra halkımızdan bağış geldi. Bu bağışları nerede kullanacağımızı tespiti için de ekibimiz buradaydı. Şimdi yaptığımız bu protokolle yaraları sarmaya çalışacağız. Ne yapacağız, nasıl destek olabiliriz, hangi tür projeleri bir arada yürütebiliriz düşüncesiyle buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu
Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu
Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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