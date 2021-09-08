Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz." dedi.

Başkan Oktay, Armutalan Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisinin eylül ayı oturumda, ilçedeki yanan ormanlarla ilgili uzman görüşleri dahilinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Marmaris tarihinin en büyük yangın felaketinin yaşandığına dikkati çeken Oktay, "1979 yılında çıkan yangında Taşhan bölgesinde 11 bin hektar alanın yanmıştı. Geçtiğimiz ay yaşanan felakette ise 13 bin 600 hektar orman alanının kül oldu. Böyle bir acıyı yaşamak hepimiz için çok zor. Ben tüm kurumlarda görev alan personellerimize, gönüllü yurttaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Canla başla herkes özverili bir şekilde bir mücadele sergiledi." diye konuştu.

Yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz. Bununla ilgili konunun uzmanlarıyla görüştük. Kızılçam için yandıktan sonra bir miktar yeşil kalsa dahi onun tekrardan tutmasının mümkün olmadığı yönünde uzman görüşleri var. Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle İçmeler'de bölgesinde kente bakan yamaç kısımlarda yapılacak kesim ve teraslama çalışmalarının ardından farklı türlerde fide dikimi gerçekleştireceği bilgisini aldık. Kızılçamın yangın riskinden ötürü yerleşim bölgelerinden uzak tutulması yönünde bir anlayış hakim."

Oktay, ormanlar yandıktan sonra ortaya çıkması muhtemel selle ilgili çalışma yaptıklarını ve rapor hazırladıklarını da bildirdi.

Salgının seyrinin arttığına da dikkati çeken Oktay, "Vaka sayılarında çok ciddi bir artış söz konusu. Bu şekilde devam ederse hepimiz olumsuz olarak etkileneceğiz. Bunun için daha da dikkatli olmalı, kurallara uymalıyız. Ayrıca daha fazla aşılamaya ihtiyacımız var. Bu salgının önüne en pratik şekliyle aşılama ile geçilebilecek gibi görülüyor. Bu nedenle sizlerin de çevrenize bu yönde tavsiyelerde bulunulması fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen