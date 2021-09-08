Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz." dedi.

Başkan Oktay, Armutalan Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisinin eylül ayı oturumda, ilçedeki yanan ormanlarla ilgili uzman görüşleri dahilinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Marmaris tarihinin en büyük yangın felaketinin yaşandığına dikkati çeken Oktay, "1979 yılında çıkan yangında Taşhan bölgesinde 11 bin hektar alanın yanmıştı. Geçtiğimiz ay yaşanan felakette ise 13 bin 600 hektar orman alanının kül oldu. Böyle bir acıyı yaşamak hepimiz için çok zor. Ben tüm kurumlarda görev alan personellerimize, gönüllü yurttaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Canla başla herkes özverili bir şekilde bir mücadele sergiledi." diye konuştu.

Yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz. Bununla ilgili konunun uzmanlarıyla görüştük. Kızılçam için yandıktan sonra bir miktar yeşil kalsa dahi onun tekrardan tutmasının mümkün olmadığı yönünde uzman görüşleri var. Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle İçmeler'de bölgesinde kente bakan yamaç kısımlarda yapılacak kesim ve teraslama çalışmalarının ardından farklı türlerde fide dikimi gerçekleştireceği bilgisini aldık. Kızılçamın yangın riskinden ötürü yerleşim bölgelerinden uzak tutulması yönünde bir anlayış hakim."

Oktay, ormanlar yandıktan sonra ortaya çıkması muhtemel selle ilgili çalışma yaptıklarını ve rapor hazırladıklarını da bildirdi.

Salgının seyrinin arttığına da dikkati çeken Oktay, "Vaka sayılarında çok ciddi bir artış söz konusu. Bu şekilde devam ederse hepimiz olumsuz olarak etkileneceğiz. Bunun için daha da dikkatli olmalı, kurallara uymalıyız. Ayrıca daha fazla aşılamaya ihtiyacımız var. Bu salgının önüne en pratik şekliyle aşılama ile geçilebilecek gibi görülüyor. Bu nedenle sizlerin de çevrenize bu yönde tavsiyelerde bulunulması fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ersin Tatar Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Defne Samyeli Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Diego Max Meyer Samet Aybaba Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:18:19. #1.15#

title