Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan "İkametini Marmaris'e al" çağrısı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, il ve ilçelerin nüfusa göre genel bütçeden ödenek aldığını hatırlatarak, 6 aydan fazla Marmaris'te kalanların ikametini Marmaris'e aldırması çağrısı yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, il ve ilçelerin nüfusa göre genel bütçeden ödenek aldığını hatırlatarak, 6 aydan fazla Marmaris'te kalanların ikametini Marmaris'e aldırması çağrısı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, Marmaris'in nüfusu yüzde 11.6 arttı. Marmaris'in 94.749 olan nüfusu 2020 yılında 95.851 kişiye ulaştı.

Marmaris'te nüfusa 1102 kişi eklenirken, Muğla'nın nüfusu ise yüzde 17.8 artarak 1 milyon 773 kişi oldu.

Nüfusun artmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, nüfusa göre ödenek alındığını hatırlatarak, 6 aydan fazla kalanların ikametini Marmaris'e aldırması çağrısı yaptı.

İlçede yaşayanların ve turistlerin rahatı ve huzuru için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Oktay, "Özellikle salgın nedeniyle artan nüfusun sonuçlara yansımadığını görüyoruz. 'İkametini Marmaris'e al' çağrımızı daha önce yaptık. Tekrar yeniliyoruz bu çağrımızı." dedi.

Oktay, Marmaris'te turizmden ötürü her yıl dönemsel nüfus değişimleri yaşandığına dikkat çekerken yaz tatili için gelenlerin birçoğunun salgın nedeniyle büyük şehirlere dönüş yapmadığını vurguladı.

Yerli nüfusun artmasının ödenek alımından hizmet akışına kadar birçok noktada olumlu etkilerinin olacağını aktaran Oktay, "Nüfusumuza göre aldığımız ödenekle resmi rakamlardan çok daha fazla olan hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu da zaman zaman aksamalara neden olabiliyor. Bu nedenle çağrımızı yineliyoruz. Yaşayan nüfusumuzun eğitimi, kültür, sağlık, altyapı gibi, merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için 6 aydan fazla burada yaşıyorsanız lütfen nüfus kayıtlarınızı Marmaris'e aldırın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen