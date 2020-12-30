Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 2020 değerlendirmesi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yerel yönetimler olarak salgınla mücadele örnek işlere imza attıklarını belirterek "Önümüzdeki aylarda salgın olumlu yönde seyrederse mart sonu itibarıyla turizm sezonunu açarız." dedi.

Oktay ve belediye başkan yardımcıları ile yönetim kadrosunun katılımıyla Armutalan Kültür Merkezi'nde "2020 Yılı Değerlendirmesi 2021 Yılı Plan ve Projeleri" toplantısını düzenlendi.

Oktay, salgın sürecinde ekmek ve unlu mamullerin poşette satılması, pazar yerlerinde sebze meyvelerin poşetlenmesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların semt pazarlarında belirli saatlerde alışveriş yapmaları gibi Türkiye'de bir ilk olan uygulamalara imza attıklarını söyledi.

İlçenin turistik mahallelerindeki kaçak yapıların yıkımlarına da değinen Oktay, "Kaçak yapılaşmaya bizim müsaade etmemiz mümkün değil. Bunu köy ziyaretlerinde de dile getirdik. İnşaat yapanları uyardık. Popülist yaklaşmadık. Yargı süreçleri tamamlanmış. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bozburun, Söğüt ve Selimiye'de 30 kaçak yapının listesini gönderdi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen 27 yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkımlar devam edecek." dedi.

"Mevcut hizmet binamızı riskli yapı olarak tespit ettik"

Deprem çalışmalarından da bahseden Oktay, "Mevcut hizmet binamızı riskli yapı olarak tespit ettik. Depreme dayanıklı çıkmadı. İçmeler'deki ek hizmet binamızı ana hizmet binamız yaptık. Kültür Evi'ni ek hizmet binası yaptık. Yeni hizmet binamızın Armutalan'da imar sorunu çözüldüğünde yapacağız. Riskli olan hizmet binamızı da yıkıp gelir getirici bir tesis yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Oktay, yerel yönetimler olarak salgınla mücadele örnek işlere imza attıklarını belirterek "Önümüzdeki aylarda salgın olumlu yönde seyrederse mart sonu itibariyle turizm sezonunu açarız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen