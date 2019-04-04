Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Göreve Başladı

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı. Koltuğa oturduktan sonra ilk açıklamasını yapan Oktay, "Hiç kimseyle, hiçbir kurumla kavgaya girmeden, elbette görüş ayrılıkları, tartışmalar olabilir. Ancak onu sadece o konunun özelinde bırakıp, genele hiçbir şekilde yaymadan sizler için bugün bu koltuğa oturduk." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, Marmaris İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuca göre Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mehmet Oktay 24 bin 464 oy alarak Marmaris Belediye Başkanı olmuştu. Bu sabah İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oktay göreve başladı. Belediye binası girişinde yüzlerce belediye çalışanı ve partili Oktay'ı çiçeklerle karşıladı. Belediye çalışanları ile tokalaşan Oktay daha sonra makamına geçti. Oktay koltuğa oturduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün kurumlarla uyum içinde çalışacaklarının mesajını veren Oktay, "Göreve başlamış bulunuyoruz. Tüm kampanyamız boyunca üzerinde ısrarla durduğumuz husus şuydu, biz iyi olanı daha iyi yapmaya, hataları ve eksikleri düzeltmeye geliyoruz dedik. Bu anlamda önümüzdeki beş yıl içerisinde Marmaris Belediyesi'nde hiç kimsenin ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma lüksü olmayacaktır. Bu konuda belediye başkanı olarak hepinizin huzurunda söz veriyorum. Her zaman Marmaris yaşayanı için en iyi, en sağlıklı ve en güzel hizmetleri sunmak için bu görevde bulunacağız. Hiç kimseyle, hiçbir kurumla kavgaya girmeden, elbette görüş ayrılıkları, tartışmalar olabilir. Ancak onu sadece o konunun özelinde bırakıp, genele hiçbir şekilde yaymadan sizler için bugün bu koltuğa oturduk." dedi. Oktay açıklamanın ardından tebrikleri kabul etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA