Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan "gerekmedikçe trafiğe çıkmayın" uyarısı Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

İlçede dün çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'te ciğerlerin yandığını söyledi.

Tüm kurumların canla başla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini ancak yangının kontrol altına alınamadığını belirten Oktay, "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın. Ne sağlık ekiplerimiz, ne yangın söndürme araçlarımız, arazözlerimiz yeterli sürede gereken yerlere ulaşamıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı