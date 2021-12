Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2021'i değerlendirdi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde tatil kentlerinden olan Marmaris'in Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bacasız sanayi turizmin önce pandemi ile sarsılması sonra orman yangınları ve sel felaketi ile ilgili konuşurken, 2022'den beklentilerini dile getirdi.

Başkan Mehmet Oktay 2021 yılında yaşanılan afetler ile ilgili " Marmaris olarak kötü bir yıl geçirdik. Zaten pandemiden kaynaklı kapanmalar, kısıtlamaları, yasakları vesaire ve bununla beraber yaz aylarında yaşadığımız büyük yangın felaketleri hem Haziran ayı sonunda hem de daha büyük şekliyle Temmuz ayında Marmaris'e olumsuz anlamda çok ciddi zararlar verdi. Bunun yanında da en son İşte beklediğimiz, öngördüğümüz şekliyle yaşadığımız sel felaketi. Nitekim bununla alakalı da biz Ağustos ayında ilgili tüm kurumlara gerekli uyarıları yazılı olarak da yaptığımız halde maalesef ki önlemler konusunda yeterli olmadı. Bununla beraber biz Marmaris Belediyesi olarak da tüm bu yaşadığımız felaketlerde her zaman vatandaşımızın 24 saat esaslı olmak üzere her daim yanında olduk. Onların tüm ihtiyaçlarına imkanlarımız ölçüsünde, gücümüz elverdiği oranda her zaman destek verdik, katkı sağladık. Turizm kentimiz, pandemi döneminde özellikle bizim ana pazarımız İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasından dolayı da ekonomik anlamda da oldukça sıkıntılı günleri geçirdik. Ben umut ediyorum ki artık bu yaşadığımız felaketler bir son bulacak ve 2022 yılını oldukça güzel geçireceğiz ve pandeminin de bir an önce son bulmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

'Yılbaşı gecesi müzik saatlerinde iki saatlik bir izin verilmesi için çalışıyoruz'

Başkan Mehmet Oktay yılbaşı gecesinde özellikle eğlence mekanlarındaki müzik yayın saatleri hakkında konuşarak, "Şimdi bakıldığında her şeyden önce insanlarımızın tüm bu yaşadığımız olumsuz sürecin akabinde bir miktar daha morale ihtiyacı var. Bununla beraber de yılbaşı özel bir gündür. En azından o gün ben umut ediyorum ki yetkililerimiz buna dair olumlu yönde adım atacaklardır. Bir saat veya iki saatte müsaade edilir. Sonuçta dediğim gibi halkımızın morale ihtiyacı var. İş yapmaya ihtiyacı var, yani 12'ye kadar tamam, diğer günler de normal zamanlarda belki anlaşılabilir ama yılbaşının özel bir gün olması sebebiyle işletmelerimiz den de otellerimizde de buna dahil talepler bize de iletiliyor. Biz de sizler aracılığınızla yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Yılbaşı özelinde en azından insanlar bir miktar daha yaşadığımız kötü günlerin akabinde moral bulmaları için inşallah bu kararı sadece yılbaşına özel güncellemelerini istiyoruz" dedi.

Marmaris'in ayrı bir gerçeği olan kaçak yapılar ile mücadele konusuna da değinen Başkan Oktay "Kaçak yapılarla ilgili mücadelemiz aynı şekilde devam etmekte. Tüm yasal resmi tespitlerimizi yapıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size. Bu yıl içerisinde yani 2021 yılı içerisinde imar servisimizde imar dairemize toplamında 12 bin adet evrak girişi olmuş. Yani bu inşaat ruhsatı, kaçak yapı tespitleri vesaire gibi 12 bin resmi evrak girişi var. Bu da ister istemez iş yönünden çok ciddi bir servisimizde yoğunluk yaratıyor. Ama biz eylemlerimize devam ediyoruz. Günü gören yasal zemini tamamen oturtmuş yerlerde kaçak yapılarla ilgili müdahaleler başlayacak" şeklinde bilgi verdi.

"Yanan alanlar asla imara açılmayacak"

Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi ile ilgili de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oktay "Çeşitli alanlarda STK'larla birlikte çalışmalar devam ediyoruz. Biz de bize gelen talepler doğrultusunda onlarla birlikte hareket ederek, kendi imkanlarımızı onların kullanımına da sağlayarak da çeşitli alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerine devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, kesinlikle yanan alanlarla ilgili imara açılması gibi bir durum söz konusu değil. Biz yanan alanları en kısa sürede yeşillendireceğiz" dedi.

"Yılbaşı tatillerini Marmaris'te geçirmek isteyenlere kapımız açık"

Başkan Mehmet Oktay yeni yıl haftası dolayısı ile yaz kış turist ağırlayan Marmaris'te rezervasyonların yeterli olmadığı bunun sebebinin müzik saatlerinden kısıtlamalar ve pandeminin devam etmesi olduğunu belirtti. Başkan Oktay "Yetkililere sesleniyorum sadece yılbaşı gecesine özel kararları güncellenebilir ise bu olumlu anlamda Marmaris'i bize katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Oktay yeni yıl hazırlıklarına günler öncesinden başladıklarını da belirterek "19 Mayıs Meydanı'nda 9 gündür devam eden gösterilerimiz var, yerel sanatçılarımız, dans okulları her gün meydanda ücretsiz konserler ve etkinlikleri halkımızın takdirine sunduk. Yılbaşı akşamı ise çok sevilen ve popüler bir grup olan 'Pinhani 'akşam saat 9 buçuktan yeni yılın ilk dakikasına kadar Atatürk meydanında bizlerle olacak " şeklinde konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yeni yıl ile ilgili " Yaşadığımız tüm kötülükler 2021 de kalsın. 2022'de tüm insanlığa en başında sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu günler temenni ediyoruz " dileklerinde bulunarak açıklamalarına son verdi. - MUĞLA