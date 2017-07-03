Marmaris Ateş Açılan Act Gemisi Mamarise Ulaştı

(Tür: Yurt)
ABD'de panik! Bir otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Yağış Trakya'dan girdi İstanbul'a geliyor
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Yunanistan'dan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Uyuşturucu ihbarı aldık
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Yaşamla ölüm arasındaki o an! Tam tutmuştu elinden kaydı
Cenazeye saatler kala şehidin tabutu açıldı
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"Hayvanat bahçesine bırak" yorumu Sedat'ı çıldırttı
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