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Marmaris AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu

Marmaris AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris Söğüt Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve bir oğlak AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Söğüt Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve bir oğlak AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibine yapılan ihbarda Söğüt Mahallesindeki kayalıklarda 4 keçi ve bir oğlağın mahsur kaldığı bilisi sonrası AKUT Marmaris ekibi sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar için ip yardımı ile 4 keçi ve bir oğlağı bulundukları bölgeden kurtardı.

Kurtarıla 4 keçi ve bir oğlak sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

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