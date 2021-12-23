Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak ve keçiler kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak ve keçiler kurtarıldı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak ve keçiler kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve 1 oğlak, ekipler tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve 1 oğlak, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir çiftçinin oğlak ve keçileri sarp kayalıklarda mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla kayalıklardan hayvanlarını kurtaramayan vatandaş, hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kayalıklardaki mahsur kalan oğlak ve keçileri halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak ve keçiler kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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