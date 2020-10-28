Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı
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Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı

28.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:16
Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi'nde lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 kişiyi kurtarıp bota alarak karaya çıkardı.

Karaya çıkarılan kişiler içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlenen 19 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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