Marmaris açıklarında lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen