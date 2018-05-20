Marmaris Açıklarında Köpekbalığı Görüntülendi

Marmaris açıklarında görülen köpekbalığı heyecan yarattı. Bir süre gezi teknesinin çevresinde yüzen köpek balığı daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

"İLK KEZ KÖPEKBALIĞI GÖRDÜK"

Günübirlik bir gezi teknesi ile çıktıkları turdan, dün öğleden sonra dönüşe geçen turistler, Marmaris'in 7 kilometre açığındaki Karga Taşı Adası civarında deniz yüzeyinde bir köpek balığının yüzgecini farketti. Turistlerin durumu bildirmesi üzerine ön kısma gelen tekne personeli cep telefonuyla köpek balığını görüntüledi. Teknenin etrafında bir süre dolaşan köpek balığı açık denize yüzerek gözlerden kayboldu. İsminin açıklanmasını istemeyen ve cep telefonuyla görüntüleri çeken günü birlik gezi teknesi personeli, "Yunus ve birçok deniz canlısı görmüştük ama ilk defa bir köpek balığı gördük. Turistler ilk defa canlı köpek balığı gördüğü için şaşkınlık yaşadı ve heyecanla izledi" dedi.

İşte turistleri korkutan o görüntüler;