Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

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