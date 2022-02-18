Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Güncel

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

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