Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin 84 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:48
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin 84 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.72 kilometre derinliğindeki deprem, Akdeniz'de Marmaris açıklarında gerçekleşti. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte de hissedilmedi.
Kaynak: DHA