Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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