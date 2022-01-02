Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aksaz açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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