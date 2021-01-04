Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
04.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:28
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, arızalanan fiber teknedeki 19 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen