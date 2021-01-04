Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:28
Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, arızalanan fiber teknedeki 19 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çağla Şıkel Prens Harry Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ersun Yanal Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 19:29:19. #1.14#
title