Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile kaçakçılık şüphelisi bir kişi karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile kaçakçılık şüphelisi bir kişi karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, 11'i düzensiz göçmen 12 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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