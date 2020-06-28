Marmaris 5.2'lik depremle sallandı MUĞLA'nın marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Marmariste endişe yarattı. Zeminden 61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın yanısıra İzmir, Aydın ve Antalaya gibi birçok il ve ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

BAŞKAN GÜRÜN: CAN VE MAL KAYBI YOK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindiriciö dedi.

Deprem sonrası yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üstü Marmaris ilçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ilçelerimizde ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür bölgede her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla temasa geçtik. Kendileriyle görüştük. Muhtarlarımızda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler."

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN - Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA