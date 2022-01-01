MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Marmaris 2022'ye coşku ile girdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar 2021'i meydanlar ve eğlence mekanlarında uğurladılar. Marmaris Belediyesi'nin Atatürk meydanında düzenlediği yeni yıl kutlamalarına müzik grubu Pinhani, 7 bin kişiye konser verdi.

Marmaris'te kutlamaların adresi Kordon Caddesi ve Barlar sokağı oldu. Yaklaşık 7 bin kişi, Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen Pinhani konseri ile eğlendi. Grup hit şarkılarını meydanı dolduran kalabalık ile söyledi. Gecenin sunuculuğunu yapan Volkan Erel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı sahneye davet ederek telefon ışıklarını açan kalabalığa doğru öz çekim yaptı. Başkan Oktay, "Pandemi ile girdiğimiz 2021'de orman yangını ve su taşkınları yaşadık. Birçok felaketler yaşadık. Fakat yılmadan sizlerin de desteğiyle zorlukları başardık çünkü gençliğimiz var. Herkesin yeni yılını canı gönülden kutlarım. Marmarisimizi 2022 yılında güzel şeyler bekliyor" dedi.

Geçtiğimiz pandemi kısıtlamalarından dolayı kapalı olan mekanları dolduran vatandaşlar sokaklarda bile göbek atarak yeni yılı coşku ile kutladı. Bazı vatandaşlar teknelerinde kutladılar.

Marmaris'in simgesi haline gelen 300 metre uzunluğundaki 90 adet gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı ise, yeni yıl kutlamalarında tercih edilen yer oldu. Açık olan eğlence mekanları dolduran yerleşik yaşayan yabancılar, tatilci ve Marmarisliler çalan hareketli yabancı-Türkçe müziklerle eğlendi. DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık unutulmaz yeni yıl kutlaması yaşadı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 300 polis ve bekçi meydan ve eğlence mekanlarında güvenlik ihlali olmaması açısından sıkı tedbirler aldı.

(GK-MU-ÖK-Y)