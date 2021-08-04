Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı
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Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı

Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. İşte Şahan Gökbakar'ın flaş çağrısı...

Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, Instagram canlı yayınında orman yangınının villasına kadar geldiğini açıkladı.

"HAVA MÜDAHALESİ OLMADI"

Şahan Gökbakar, "Sabahtan beri bulunduğum bölgeye hava müdahalesi olmadı. Lütfen havadan müdahele edin. Her yerden kül yağıyor. Çok acı. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

"EVİMİ TAHLİYE EDECEĞİM"

"Evimi birazdan tahliye edeceğim" diyen Gökbakar, "İçim buruk ama yapabilecek bir şey yok. Evimiz yanabilir. Aynısını yeniden yapabilecek imkanımız var" ifadelerini kullandı.

Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı
Marmaris'teki orman yangını Şahan Gökbakar'ın yazlığına sıçradı

Kaynak: Snob Magazin

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım
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