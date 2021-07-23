Marmaris'te sevenleriyle buluştu
Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Mucize' teklisi ile listelere iddialı bir giriş yapan başarılı sanatçı Ersan Er,Kurban bayramında en çok sahne alana sanatçılar arasında yer aldı. İstanbul'un ardından bayramın 2 günü de Marmaris'te konser veren sanatçı, sahne performansıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.
Enerjisiyle hayranlarını coşturan sanatçı, 'Tanrım, Kurtuldum, 'Ah Yalan Dünya', 'Yaşamam Artık', 'Yıkıl Karşımdan', 'İlle de Sen' gibi kült parçalarını konserini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Misafirlerinin bayramını kutlamayı unutmayan ünlü sanatçı, repertuvarında ağırlıkla arabesk parçalara yer verdi.
Kaynak: Snob Magazin