Marmaris'te sevenleriyle buluştu

Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Mucize' teklisi ile listelere iddialı bir giriş yapan başarılı sanatçı Ersan Er,Kurban bayramında en çok sahne alana sanatçılar arasında yer aldı. İstanbul'un ardından bayramın 2 günü de Marmaris'te konser veren sanatçı, sahne performansıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.