Marmaris'e mi yerleşti? İddialara yanıt verdi
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Marmaris'e mi yerleşti? İddialara yanıt verdi

Marmaris'e mi yerleşti? İddialara yanıt verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. İşte detaylar...

Kadir İnanır, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte mağazaları gezen sanatçı, spor ürünleri satın aldı. Mağaza çıkışında muhabirlerle karşılaşan 72 yaşındaki oyuncu, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Ssorulara yanıt vermek istemeyen Kadir İnanır, "Arkadaşlar maskelerimiz var, başka zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"MARMARİS'TE YAZLIĞIM VAR"

Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili İnanır, "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum" dedi.

Marmaris'e mi yerleşti? İddialara yanıt verdi

Kaynak: Snob Magazin

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