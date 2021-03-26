MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
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MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından hazırlanan "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi", Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından hazırlanan "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi", Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'ndaki sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarının yer aldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi", Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Gösterim ilk kez 360 Kültür Sanat' kapsamında 18 Mart'ta izleyiciyle buluştu. Sergide; 18 Mart Çanakkale Zaferi, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilmiş üç boyutlu hologram filmle anlatılıyor. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar; hikayeleri ve kahramanlarıyla videomapping tekniği ile sunuluyor.

FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR İÇİN MAPPİNG TEKNİĞİ KULLANILDI

Sergi üç bölümden oluşuyor. Serginin birinci bölümünde, Çanakkale Savaşları ve zaferle sonuçlanan süreç detaylarıyla holografik resimlerle aktarılıyor. İkinci bölümünde, savaş sürecinde öne çıkan sembol isim ve olaylar, LED ekrana yansıtılıyor ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine atfettiği "Çanakkale Şehitlerine" şiiri seslendiriliyor. Dijital serginin üçüncü bölümünde ise savaş sürecinde çekilen fotoğraflar, video mapping tekniğiyle ziyaretçilere sunuluyor.

Çanakkale ruhu dijital gösterimle anlatılan sergi Koronavirüs tedbirleriyle ziyaretçilerine açık. Sergiye girmeden önce görevliler tarafından ateş ölçümü yapılıyor. Sergi, 31 Mart'a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"SERGİNİN ÜÇ BOYUTLU OLMASI ÇOK GÜZEL"

Sergiyi gezerken o günleri yaşadığını söyleyen Ahmet Ertürkmen, "Sergiden örnek aldım. Geçen yıllarda ben de Çanakkale ile ilgili birçok program yapmıştım. Ancak bu serginin üç boyutlu olması çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Sergiyi gezmeye gelen 7 yaşındaki Selim Eymen Sönmez ise, "Sergiyi beğendim. Ne mutlu ki türküm diyene" diye konuştu.

MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR
MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU'NDA, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ DİJİTAL GÖSTERİMLE ANLATILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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