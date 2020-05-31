Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme süreci başlıyor
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Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yüksek hızlı trenlerde (YHT) olduğu gibi Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme süreci başlıyor
31.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yüksek hızlı trenlerde (YHT) olduğu gibi Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen salgının, zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrol altında tutulduğuna dikkati çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşuyla verilen milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde yarından itibaren birçok alanda kısıtlamaların kalkacağına işaret eden Karaismailoğlu, şehir içi toplu taşımada da yolcu talebinin artacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, 28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferlerinin azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürüldüğünü, 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan YHT'lerden sonra Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme programının uygulanacağını aktardı.

Marmaray'da fazladan 203 bin kişilik kapasite

YHT'lerde olduğu gibi Marmaray'da da alınan tedbirlerle normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, birinci önceliklerinin salgın riskine karşı alınan önlemlerle artan yolcu talebinin en sağlıklı şekilde karşılanması olduğuna dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere alınan diğer önlemlerle Marmaray'ın en sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, yolcular arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla Gebze-Halkalı hattında çalıştırılan trenlere ilave olarak bin 637 yolcu kapasiteli 5 vagonlu setler yerine 3 bin 56 yolcu kapasiteli 10 vagonlu setlerle hizmet verilecek. Günlük işletilen 142 tren sayısı, yüzde 100 artırılarak 285'e çıkarılacak."

Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleriyle düzenlendiğini ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı- Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak. Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir. Salgın nedeniyle sefer sayısı düşürülen Marmaray'da iç döngü seferleri durdurulmuştu. Gebze-Halkalı hattında 15 dakika aralıklarla işletilen trenlerle ortalama 65 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 2019 yılı günlük yolcu ortalamasının 340 bine, 2020 yılında salgın öncesinde ise 415 bine kadar çıktığı dikkate alındığında, normalleşme programıyla bu rakamlara tekrar ulaşılacak, hatta üzerine çıkılacaktır. Çünkü diğer ulaşım ağıyla entegre olan Marmaray'dan 5 metro 1 metrobüs hattına aktarma yapılıyor. Dolayısıyla Marmaray ana nehir yatağı gibi çevreden sürekli bir yolcu akışına sahip bulunuyor."

Başkentray'da 15 dakika aralıklarla 113 tren seferi

Bakan Karaismailoğlu, normalleşme programı kapsamında salgın öncesinde günde 39 bin yolcuya hizmet veren Başkentray'da günde 30 dakika aralıklarla sefer yapan 56 trenin 113'e çıkarıldığını, sefer aralığının ise 15 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

Ayakta seyahat eden yolcu hariç günlük koltuk sayısının ise 9 bin 690 artırılarak, toplam 19 bin 210 olarak kullanıma sunulduğunu belirten Karaismailoğlu, diğer trenlerde olduğu gibi tüm Başkentray trenlerinin ve istasyonlarının salgına göre sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleriyle düzenlendiğini, sefer sonlarında trenlerin dezenfekte edildiğini kaydetti.

Sağlık çalışanları için Marmaray ve Başkentray 3 ay daha ücretsiz

Karaismailoğlu, 1 Haziran'dan sonra şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan yaş gruplarının değiştiğini anımsatarak, yeni düzenlemeye göre YHT'lerdeki seyahatlerde HES kodunun tüm vatandaşlar için zorunlu olduğunu, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ise ayrıca seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarına yönelik bir müjde de veren Bakan Karaismailoğlu, "Şükran duyduğumuz sağlık çalışanlarımız, 1 Haziran tarihinden itibaren 3 ay daha Marmaray ve Başkentray'dan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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