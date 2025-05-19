19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler ile resmi tatil planı yapanlar, ulaşım tarifelerini incelemeye başladı. Peki, Marmaray ücretsiz mi 19 Mayıs Pazartesi?

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı boyunca marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek. Marmaray kullanacak olan vatandaşlar bayram boyunca herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecekler. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü marmaray ücretsiz binebilmek için "İstanbulkart" sahibi olmak yeterli.



19 MAYIS İETT ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs İETT toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Konuyla ilgili yapılan duyuru da şu şekilde:

"Değerli yolcularımız;

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacaktır. Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;

Avrupa Yakası'nda;

144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 36C, 336H, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1 ve EL2numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle çalışacaktır.

Anadolu Yakası'nda:

8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlar iş günü tarifesiyle, 11ÜS, 130A, E-10 numaralı hatlar gece seferleri iş günü tarifesiyle çalışacaktır. KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız cumartesi sefer planında olan gece seferleri hizmet vermeyecektir.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Yolcularımıza duyurulur.

BUGÜN METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA KARARLARI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı olan 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ücretsiz hizmet verecek.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

19 Mayıs'ta Ücretsiz Seyahat Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.