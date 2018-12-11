Marmaray Tren Seferlerine Başlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri saat 21.00 itibariyle tekrar başlatıldı.
Seferler 10 dakika aralıklarla rutin işleyişine devam edecek.